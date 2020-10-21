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У Tesla лопнуло бокове скло прямо в гаражі: відео
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Електрокари Tesla продовжують дивувати своїх власників неприємними сюрпризами, які пов'язані з раптовими поломками. Черговий інцидент стався вночі, коли авто просто стояло у приміщенні.
Так, один з власників Tesla Model Y поділився у мережі відео, як в його електромобіля лопнуло бокове скло в той час, коли кросовер просто стояв в гаражі без руху.
І ще: Tesla представила оновлену Model 3: покращені характеристики та дизайн
Відзначається, що інцидент стався вночі. Схоже, знову в усьому винен який виробничий дефект.
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