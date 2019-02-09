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Власниця найвідоміших сідниць похизувалась апетитними формами

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Кім Кардашян похизувалась фігурою - фото 1
Кім Кардашян похизувалась фігурою / Boo George

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через свою любов до тісного і відвертого вбрання. Цього разу американська акторка показала свої форми у найвигіднішому образі.

37-річна модель та акторка Кім Кардашян займається не лише величезною кількістю модних проектів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де не соромиться публікувати майже все, що з нею трапляється. Тому не дивно, що за дружиною Каньє Веста стежать понад 126 млн підписників.

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Нещодавно Кім вкотре нагадала, чому її вважають однією із жінок з найапетитнішими формами. Зірка поділилась фото у золотій сукні з ефектними вирізами, яка підкреслила ефектну фігуру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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