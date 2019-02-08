Американська зірка ледь "не загубила" пишні груди в екстремальному декольте

Кім Кардашян здивувала публіку нескромним нарядом на благодійному гала-вечері amfAR-2019 фонду боротьби зі СНІДом у рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

Діва потрапила у незручну ситуацію: вона мало не "загубила" груди, які ледве прикривалися тканиною.

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Кім з'явилася на захід зі своєю сестрою Кортні. Обидві дівчини були одягнені у схожі чорні сукні від Versace. Але вінтажний наряд від 1991 року Кім був набагато агресивнішим і екстремальнішим, ніж у сестри.

У результаті зірці постійно доводилося поправляти свої груди, щоб вони зовсім не випали перед камерами папараці. Зате Кортні, незважаючи на схожість суконь за кроєм, виглядала набагато скромніше.

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