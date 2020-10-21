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Влада Швейцарії запропонувала виплатити всім громадянам країни по 7 тисяч євро

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Влада Швейцарії запропонувала виплатити всім громадянам країни по 7 тисяч євро - фото 1

Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала ініціативу про виплату 7500 швейцарських франків кожному громадянину країни, в тому числі дітям.

На думку авторів пропозиції, якими стали семеро жителів кантону Санкт-Галлен, виплати дозволять знизити вартість національної валюти. Для розрахунків пропонується надрукувати нові гроші, а запропоновану суму радять звільнити від податків.

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Щоб пропозицію винесли на референдум, ініціативу повинні підтримати 100 тисяч осіб. Це повинно відбутися до 22 квітня 2022 року. Якщо ідею схвалять під час референдуму, громадяни Швейцарії отримають гроші протягом року.

Влада Швейцарії запропонувала виплатити всім громадянам країни по 7 тисяч євро - фото 431248

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Джерело: watson
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