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Названі прості й корисні звички, які допоможуть вам стати багатшими
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В Україні один з найнижчих у Європі рівнів фінансової грамотності. Іноді, щоб не мати потреби в грошах, досить навчитися правильно їх витрачати. Розповідаємо про кілька головних правил, як стати багатшими, але при цьому не працювати більше.
Відмовтеся від непотрібних покупок
Багато людей скаржаться, що у них недостатньо грошей, щоб зводити кінці з кінцями, але відмовляються скорочувати змінні витрати. Йдеться про швидкі поїздки в заклади, аби перекусити, про часті вечори в кіно, щоденну каву з кав'ярні.
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Використовуйте кешбек
Коли ви робите покупки в інтернеті, використовуйте сайти, банки і служби, які пропонують поповнити бонусний рахунок або повернути частину коштів.
Складіть план витрат
Вам складно контролювати свої витрати? Бюджет допоможе вам витрачати менше, ніж ви заробляєте. Відстежуйте, скільки ви витрачаєте протягом як мінімум двох тижнів, щоб оцінити структуру своїх витрат. Визначте, чи перевищують ваші витрати ваш дохід, і при необхідності скоротіть їх.
Відкрийте ощадний рахунок
Якщо ви ще цього не зробили, відкрийте депозит в одному з банків. І постійно стежте за активністю по вашому рахунку.
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