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У Женеві встановили найвищу мінімальну зарплату у світі
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У швейцарському кантоні Женева мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2020 року становитиме близько 23 франків на годину. Таким чином жителі Швейцарії за день будуть заробляти більше, ніж українці за місяць.
На референдумі громадяни підтримали введення мінімальної погодинної оплати праці на рівні 23 швейцарських франків без вирахування податків, що на 5 франків більше, ніж зараз. У Женеві місцеві профспілки розраховують, що підняття мінімалки дозволить подолати бідність, сприяти соціальному згуртуванню і поваги до гідності людей.
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Оскільки у Швейцарії стандартна тривалість робочого тижня – 42 години, то заробітна плата працівника з мінімалкою без вирахування податків може перевищувати 4000 євро.
У кантоні стверджують, що тепер у Женеві буде найвища у світі мінімальна заробітна плата. Але водночас Женева – одне з найдорожчих для проживання місць у світі.
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