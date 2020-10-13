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Влада Перу відкрила Мачу-Пікчу під час пандемії спеціально для одного туриста, і ось чому

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Мачу-Пікчу - фото 1
Мачу-Пікчу / contiki

Влада Перу відкрила місто Мачу-Пікчу, яке було закрите на час пандемії коронавірусу, для японського туриста Джессі Катаяма. Він став першим відвідувачем пам'ятки спадщини ЮНЕСКО за сім місяців.

26-річний Катаяма хотів відвідати місто у березні 2020 року і планував провести в Перу кілька днів, але через поширення COVID-19 застряг у місті Агуас-Кальентес неподалік від Мачу-Пікчу. Він не міг відвідати інші міста Південної Америки через введених обмежень, тому сім місяців жив в Агуас-Кальєнтес, знімаючи кімнату і досліджуючи околиці.

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Влада Перу відкрила Мачу-Пікчу під час пандемії спеціально для одного туриста, і ось чому - фото 430035

Щоранку я ходжу на пробіжку і далеко бачу Мачу-Пікчу. Думав, що ніколи туди не доберуся, тому що не очікував, що вона відкриється до кінця року. Але я б нормально переніс це, тому що провів тут прекрасну пору, – сказав Катаяма.

Японець, який на батьківщині працює тренером з боксу, проводив тренування для дітей. Коли гроші стали закінчуватися, він збирався повернутися в Японію, так і не побачивши Мачу-Пікчу, але звернувся до місцевої туристичної компанії Andean Roots Peru і розповів свою історію. Після цього за допомогою Національного міністерства культури Катаяма отримав спеціальний дозвіл на в'їзд в місто. Таким чином, він став першим туристом за сім місяців, який відвідав об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його супроводжували два фотографи і керівник парку.

Мачу-Пікчу залишається закритим для туристів через поширення коронавірусу, однак уряд сподівається відкрити його в листопаді.

Влада Перу відкрила Мачу-Пікчу під час пандемії спеціально для одного туриста, і ось чому - фото 430034

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Джерело: cnn
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