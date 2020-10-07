Британії туристам пропонують стати в'язнями на ніч

У британському в графстві Сомерсет мандрівникам пропонують стати в'язнями на добу. Незвичайну туристичну локацію відкрили у найвідомішій в'язниці Великобританії.

Відчути тюремний побут можна у найстарішій і найвідомішій в'язниці Британії – Шептон-Моллет. Вартість добового "проживання" в тюрмі складає 49 фунтів стерлінгів – близько майже двох тисяч гривень. У ціну туру входить "тюремний" сніданок з вівсянки, а також ночівля в камері-одиночці.

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За легендою в тюрмі також живе привид Білої Леді. Вона нібито вбила свого коханця, а потім її засудили до смертної кари. Щоб "побачити" привида, для туристів проводять екскурсію по території в період з 21 години до 3 ночі.

Шептон-Моллет є найвідомішою в'язницею Великобританії. З 1626 року тут тримали небезпечних злочинців і проводили страти. У 2013 році будівлю переробили в центр для туристів

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