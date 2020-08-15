Влада Іспанії посилює карантин

Бари і дискотеки Іспанії знову закриваються, водночас влада забороняє куріння на вулиці.

МОЗ Іспанії прийняв рішення ввести додаткові заходи для стримування поширення коронавірусу нового типу. Про це в п'ятницю, 14 серпня, заявив глава МОЗ країни Сальвадор Ільа.

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За його словами, забороняється робота дискотек і барів, тоді як ресторани і кафе мають закриватися не пізніше першої години ночі за місцевим часом. Крім того, відомство вирішило заборонити вживання алкоголю на вулиці. Куріння в громадських місцях, у тому числі на вулиці, також потрапляє під заборону, якщо немає можливості дотримуватися дистанції у два метри, попередив Ільа.

За останніми даними, з початку пандемії в Іспанії виявили 358 843 випадки зараження COVID-19. Всього подолати хворобу вдалося 196 958 пацієнтам, проте 28 617 осіб померли від ускладнень.

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