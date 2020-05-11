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Влада Іспанії планує змінити вигляд пляжів через коронавірус

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В Іспанії можуть кардинально змінити пляжі - фото 1
В Іспанії можуть кардинально змінити пляжі

Пандемія коронавірусу відчутно змінить життя людей по всьому світу, тож в Іспанії вирішили вже підготувати нові правила для пляжів у цьому сезоні. Однак такий підхід влади країни не надто до душі мерам міст.

Влада Іспанії активно розробляє перелік правил для можливості відвідувати цього літа пляжі. Одним із важливих заходів може стати поява спецперегородок на побережжі. Італійська компанія Nuova Neon Group Due Srl розробила спеціальні кабінки з оргскла, які схожі на офісні, і можуть помістити водночас 2-3 осіб на лежаках. Розміри таких боксів складають 4,5 на 4,5 метра, тож повинні забезпечувати максимальний захист людей.

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Щоправда, мери курортних міст зовсім не у захваті від таких пропозицій. Ключовими аргументами є непристосованість пляжів до такого і безглуздість боксів, які можуть завдати шкоди всім охочим відпочити.

Syndication Washington Post, Bloomberg · Chiara Remondini, Flavia Rotondi - фото 403349
Syndication Washington Post, Bloomberg · Chiara Remondini, Flavia Rotondi

Мер міста Бенідорм Тоні Перенс вважає, що у кабінках через нагрівання піску повітря не зможе нормально циркулювати, що лише перетворить її у сприятливе середовище для поширення вірусів. Водночас міський очільник наголосив, що ніхто не скасовує дотримання дистанції між відвідувачами пляжів.

Quotidiano.net - фото 403350
Quotidiano.net

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Джерело: ЙОД
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