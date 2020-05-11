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Влада Іспанії планує змінити вигляд пляжів через коронавірус
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Пандемія коронавірусу відчутно змінить життя людей по всьому світу, тож в Іспанії вирішили вже підготувати нові правила для пляжів у цьому сезоні. Однак такий підхід влади країни не надто до душі мерам міст.
Влада Іспанії активно розробляє перелік правил для можливості відвідувати цього літа пляжі. Одним із важливих заходів може стати поява спецперегородок на побережжі. Італійська компанія Nuova Neon Group Due Srl розробила спеціальні кабінки з оргскла, які схожі на офісні, і можуть помістити водночас 2-3 осіб на лежаках. Розміри таких боксів складають 4,5 на 4,5 метра, тож повинні забезпечувати максимальний захист людей.
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Щоправда, мери курортних міст зовсім не у захваті від таких пропозицій. Ключовими аргументами є непристосованість пляжів до такого і безглуздість боксів, які можуть завдати шкоди всім охочим відпочити.
Мер міста Бенідорм Тоні Перенс вважає, що у кабінках через нагрівання піску повітря не зможе нормально циркулювати, що лише перетворить її у сприятливе середовище для поширення вірусів. Водночас міський очільник наголосив, що ніхто не скасовує дотримання дистанції між відвідувачами пляжів.
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