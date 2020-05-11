Стало відомо, коли Чорногорія планує відкрити туристичний сезон

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що країна готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня, не дивлячись на пандемію коронавірусу.

За словами Марковича, країна готується почати свій туристичний сезон вже в найближчі тижні. При цьому уряд позиціонує Чорногорію як країну, де немає загрози коронавірусу. В першу чергу, Маркович розрахує на туристів із сусідніх Сербії та Боснії.

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Уже кілька днів у Чорногорії не фіксують нових випадків інфікування коронавірусом. Всього в країні офіційно підтвердили 324 випадки захворювання COVID-19 і 9 смертей від цієї хвороби.

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