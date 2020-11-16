Влада Бельгії дозволила Санта-Клаусу порушити карантин, щоб він зміг доставити подарунки

Уряд Бельгії звернувся до Санта-Клауса з листом, щоб пандемія коронавірусу не зруйнувала дітям свято. Лист, адресований фольклорному персонажеві, з'явився у мережі.

Головного бельгійського Санта-Клауса звуть Сінтерклаас або святий Миколай. У Бельгії День святого Миколая відзначають 6 грудня. Ще один герой зимових свят – Пер-Ноель, або Батько Різдво.

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Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук написав листа, в якому йдеться про те, що до Сінтерклаасу і Пер-Ноелю дозволено порушити карантин. Вважається, що Сінтерклаас живе в Іспанії і в кінці листопада прибуває на батьківщину на пароплаві.

"Ми чули, що цей клятий вірус створив багато проблем в Іспанії. Тому ми були раді дізнатися, що, попри похилий вік, ви змогли уникнути вірусу і здорові. Ваша подорож з Іспанії триватиме 17 днів, тобто на 7 днів більше, ніж повинен тривати карантин. Тому цей період замінить ізоляцію", – пише міністр в листі.

Ванденбрук нагадав, що в Бельгії буде діяти комендантська година в ніч на 6 грудня, коли Сінтерклаас розносить подарунки. Це обмеження також не поширюватиметься ні на нього, ні на Пер-Ноеля.

"Ви ж не хочете розчарувати дітей. Ми теж не хочемо. Коли підготують всі папери, ви отримаєте виключення під час комендантської години. Не турбуйтеся, вам не доведеться бігати по дахах в скафандрі. Однак рекомендуємо дотримуватися дистанції, регулярно мити руки і при необхідності носити маску", – зазначив міністр.

Міністр підкреслив, що в цьому році діти в Бельгії були особливо хоробрими. Через пандемію вони не бачаться з друзями і не відвідують бабусь і дідусів. Ванденбрук додав, що саме тому кожна дитина заслуговує подарунка, як ніколи раніше. Він назвав всіх дітей героями.

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