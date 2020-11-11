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Американець побудував у себе на задньому дворі копію диснеївських американських гірок
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Студент архітектурного факультету Шон ЛаРошель, що живе в Каліфорнії, побудував у себе на подвір'ї американські гірки.
"Я підійшов до батька і сказав, мовляв, ми тут плануємо побудувати американські гірки у дворі. А він такий "Ну да, без проблем". Мені здається, він і гадки не мав, якими великими вони будуть, але він весь час нас підтримував", – розповів ЛаРошель. Це не прості американські гірки, а копія Маттерхорна – улюбленого атракціону Шона в Діснейленді в місті Анахайм. Атракціон вийшов близько 120 метрів завдовжки. В кабінку поміщається тільки одна людина, а весь заїзд триває 50 секунд.
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"У нас є скельні утворення, водоспади і аніматроний єті. І ви робите пару петель навколо гори і намагаєтеся вирватися з його лап", – розповідає хлопець. У будівництві атракціону йому допомагали не тільки члени сім'ї, а й близько 30 друзів. На всю роботу – від проєктування до будівництва – пішло близько 5 місяців: з березня по липень.
Шон описав це як роботу "з найповнішою зайнятістю з усіх, що мав раніше" – вони працювали від світанку до заходу сонця і навіть у вихідні. Оцінити їхню вартість він не зміг.
Зараз атракціон ще працює, але ЛаРошель каже, що його доведеться розвалити, адже він займає дуже багато місця. Хлопець сподівається, що в майбутньому ці американські гірки будуть пам'ятати як щось, що надихнуло велику групу людей. Також він сказав, що можливо побудує ще який-небудь атракціон в майбутньому.
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