Влада Австралії попросила туристів не фотографуватися з цими тваринами

Агентство з туризму Тасманії (Австралія) висловило стурбованість зростанням кількості туристів, охочих зробити селфі з вомбатами.

На сполох забили представники національного парку на острові Мерайя. Директор агентства з туризму Тасманії Джон Фіцджеральд зазначив, що будь-яких серйозних інцидентів з тваринами не відбулося, проте кількість охочих сфотографуватися з вомбатами неухильно зростає.

І ще: Як мавпи в Японії реагують на сніг: кумедне відео

Різко зростає кількість туристів, які хочуть зробити селфі з вомбатами

"Ми просимо людей поважати цей факт, що вомбати – дикі тварини, і поважати їх такими, якими вони є", –заявив Фіцджеральд.

Острів Мерайя є національним парком, тому тут діють суворі правила з охорони природи. Тут також розташовані руїни однієї з перших в Австралії колоній.

Читайте також: У мережі показали, як дикі тварини зимують у Чорнобилі