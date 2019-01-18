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Влада Австралії попросила туристів не фотографуватися з цими тваринами

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Вомбат - фото 1
Вомбат / australia

Агентство з туризму Тасманії (Австралія) висловило стурбованість зростанням кількості туристів, охочих зробити селфі з вомбатами.

На сполох забили представники національного парку на острові Мерайя. Директор агентства з туризму Тасманії Джон Фіцджеральд зазначив, що будь-яких серйозних інцидентів з тваринами не відбулося, проте кількість охочих сфотографуватися з вомбатами неухильно зростає.

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Різко зростає кількість туристів, які хочуть зробити селфі з вомбатами - фото 301776
Різко зростає кількість туристів, які хочуть зробити селфі з вомбатами

"Ми просимо людей поважати цей факт, що вомбати – дикі тварини, і поважати їх такими, якими вони є", –заявив Фіцджеральд.

Острів Мерайя є національним парком, тому тут діють суворі правила з охорони природи. Тут також розташовані руїни однієї з перших в Австралії колоній.

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Джерело: cnn
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