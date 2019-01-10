У мережі показали, як дикі тварини зимують у Чорнобилі

Як тварини зимують у Чорнобилі / Facebook

Українські вчені під час зимової експедиції відвідали Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у зоні відчуження для проведення обліку тварин і птахів.

Так, під час дослідницької поїздки вчені виявили у Чорнобилі орлана-білохвоста, оленів, дикого кабана, коней Пржевальського, які паслися на зимовій галявині, лосицю, яка пильно придивлялася до непроханих гостей.

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Крім того, в об'єктив дослідників потрапила рись, яка привітала гостей, "помахавши" їм лапкою.

На своїй сторінці в Facebook Держагентство з управління зоною відчуження оприлюднили фотозвіт експедиції:

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