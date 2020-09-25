Влада Австралії попросила Google видалити фото вершини священної для аборигенів скелі

Державне управління парків Австралії (Parks Australia) звернулося до компанії Google з проханням видалити всі зображення вершини скелі Улуру, щоб люди не могли "гуляти" по священному місці корінних народів континенту навіть віртуально.

У жовтні 2019 року відвідувачам заборонили сходження на скелю з поваги до племені Анангу, для якого Улуру священна. Аборигени заявили, що туристи засмітили це місце і забруднили його водойми. Але навіть після заборони відвідування функція перегляду вулиць в Google Maps дозволяла людям переміщатися по місцевості в рамках віртуальної пішохідної екскурсії.

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Parks Australia повідомила Google Australia про створені користувачами зображень з Улуру, які були розміщені на Google Maps, і попросила видалити їх відповідно до побажань Анангу, а також керівними принципами національного парку в галузі кіно та фотографії.

Ми розуміємо, що гора і національний парк Улуру-Ката Тьюта – священні місця для народу Анангу і, розділяючи заклопотаність Parks Australia з приводу цього контенту, ми видалимо зображення, – сказав представник Google Australia.

Національний парк Улуру-Ката-Тьюта включили до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1987 році. У 1994 році його додали в список територій, що мають виняткову цінність як живий культурний ландшафт. Довжина скелі, що сформувалася близько 680 мільйонів років тому, становить 3,6 кілометра, ширина – близько 3 кілометрів, висота – 348 метрів.

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