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Влада Амстердама виплатить борги місцевої молоді, але є одна умова
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Останнім часом середній рівень боргу серед голландських студентів зріс (це загальноєвропейська тенденція), у зв'язку з чим влада Амстердама вирішила вжити заходів і дати молоді "новий старт". В рамках спеціальної програми влада буде викуповувати їхні борги.
Пробний проєкт стартує в лютому і покликаний допомогти тим молодим голландцям, які хочуть здобути освіту та знайти роботу.
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Як це працює: муніципальний кредитний банк викупить у кредиторів борги молодих жителів міста – як стимул для передачі боргу в банк муніципалітету їм виплатять по 750 євро. Молоді люди, які беруть участь в програмі, отримають нову позику для погашення боргу відповідно до їх можливостей. Більшу частину боргу скасують за умови, якщо студент продемонструє успіхи у навчанні.
Крім того, боржникам нададуть спеціальних тренерів, які будуть допомагати їм з їх ситуацією та складуть план дій. На думку влади, молодим людям з нестабільними доходами часто буває вкрай важко реструктурувати свої фінанси та зробити необхідні виплати.
Борги викликають сильний стрес. Що стосується молодих людей, борги часто безпосередньо впливають на їхнє майбутнє, – каже заступник мера Амстердама Маржолайн Мурман.
На думку заступника мера, багато молодих жителів Амстердама взяли гроші в борг через проблеми або недостатню фінансову обізнаність.
Тому зараз ми допоможемо їм почати все спочатку, – підкреслила Мурман
У Нідерландах та інших європейських країнах, зокрема Великобританії, студентські борги стали помітною тенденцією, яка перешкоджає тому, щоб молоді люди закінчували освіту і отримували роботу.
За офіційними даними, борги є у понад третини (34%) жителів Амстердама у віці від 18 до 34 років. Середній борг студентів у Нідерландах збільшився з 12 400 євро у 2015 році до 13 700 євро у 2019 році.
Крім того, збільшилася кількість осіб, у яких є борги за навчання, – у 2019 році в Нідерландах їх стало вже 1,4 мільйона, хоча у 2015 році було тільки 388 тисяч.
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