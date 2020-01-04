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В Амстердамі ввели новий податок для туристів

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Амстердам - фото 1
Амстердам / telegraph

За кожну ніч у столиці Нідерландів потрібно додатково заплатити три євро до вже наявної ставки у 7% від вартості житла.

З 1 січня 2020 року туристи в Амстердамі додатково платитимуть по три євро за кожну ніч перебування в місті.

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Зазначається, що новий податок був введений 1 січня як надбавка до вже наявної ставки в 7% від вартості житла. При цьому туристи, які вибирають бронювання через Airbnb, змушені будуть платити ще більше - 10% за ніч. Щороку в Амстердам, у якому постійно живуть 1,1 мільйона осіб, приїжджають 17 мільйонів туристів.

Раніше повідомлялося, що влада країни має намір відійти від стратегії залучення гостей до столиці Нідерландів і постарається більш рівномірно розподілити їх по території держави.

В Амстердамі ввели новий податок для туристів - фото 378061

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Джерело: telegraph
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