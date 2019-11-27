Квартал червоних ліхтарів зникне з міських покажчиків Амстердама

Амстердам відмовиться від використання терміна Квартал червоних ліхтарів, проте сам район не зазнає змін. Міська влада не хоче просувати сферу інтимних послуг як пам'ятку.

Заступник міського голови з питань туризму Віктор Еверхардт заявив, що звична назва зникне з міських покажчиків, її замінять на історичну назву району Де Валлен або на Центр міста.

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Еверхардт пояснив таке рішення тим, що термін Квартал червоних ліхтарів міцно асоціюється з наданням сексуальних послуг і має неправильну конотацію, через що є невдалим вибором для назви району. Влада також додала, що місту не слід просувати сферу інтимних послуг як пам'ятку.

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