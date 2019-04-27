Влад Яма здивував мережу сміливим знімком

Відомий український танцюрист і хореограф Влад Яма вирішив додати вогню і поділився у своєму Instagram пікантним фото з виступу. Шанувальників артиста надзвичайно зацікавили подряпини на його спині.

На новому знімку Влад Яма зображений під час танцю, при цьому він вже без футболки і красномовно тримається за ремінь штанів, явно збираючись зняти і їх. Підписники були вражені м'язистим торсом танцюриста.

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Проте багато хто також звернув увагу на подряпини на спині Влада. Фани почали навперебій цікавитися, звідки ж вони взялися, а також залишати компліменти спортивній формі хореографа.

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