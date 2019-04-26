Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Леся Нікітюк потішила відвертим декольте

  • 21
У сторіз телеведуча показала пікантний кадр - фото 1
У сторіз телеведуча показала пікантний кадр / Instagram

У Instagram на свіжому знімку Леді Ле позує з улюбленим нюдовим макіяжем в халаті, приклавши до вуст троянду.

Ніжний макіяж надає ведучій свіжість і підкреслює природну краси Лесі. Навіть манікюр зірки зроблений в нюдових тонах.

І ще: Леся Нікітюк розігрує своє авто в Instagram

"Для тих хто цікавиться моїм Makeup! Я люблю макіяж natural nude! Для цього "використовую" візажиста ну, і косметику", – написала телеведуча, перерахувавши улюблені косметичні продукти. Шанувальники схвалили макіяж зірки і похвалили її за вміння завжди виглядати просто приголомшливо не тільки в кадрі, а й у житті.

У сторіз телеведуча показала більш пікантний кадр. Вона лежить на ліжку в бордовому купальнику, а шанувальники змогли розглянути її декольте. На дівчині немає ні грама косметики, а її волосся зібране в акуратний пучок.

Леся Нікітюк потішила відвертим декольте - фото 324288

Леся Нікітюк потішила відвертим декольте - фото 324289

Читайте також: Леся Нікітюк показала оголені сідниці в Барселоні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати
  • 25 квітня, 18:15
  • 318
Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
  • 25 квітня, 19:25
  • 178
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 203
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз