Леся Нікітюк потішила відвертим декольте

У Instagram на свіжому знімку Леді Ле позує з улюбленим нюдовим макіяжем в халаті, приклавши до вуст троянду.

Ніжний макіяж надає ведучій свіжість і підкреслює природну краси Лесі. Навіть манікюр зірки зроблений в нюдових тонах.

І ще: Леся Нікітюк розігрує своє авто в Instagram

"Для тих хто цікавиться моїм Makeup! Я люблю макіяж natural nude! Для цього "використовую" візажиста ну, і косметику", – написала телеведуча, перерахувавши улюблені косметичні продукти. Шанувальники схвалили макіяж зірки і похвалили її за вміння завжди виглядати просто приголомшливо не тільки в кадрі, а й у житті.

У сторіз телеведуча показала більш пікантний кадр. Вона лежить на ліжку в бордовому купальнику, а шанувальники змогли розглянути її декольте. На дівчині немає ні грама косметики, а її волосся зібране в акуратний пучок.

Читайте також: Леся Нікітюк показала оголені сідниці в Барселоні