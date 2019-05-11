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Влад Яма здивував мережу архівним знімком

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Влад Яма - фото 1
Влад Яма / instagram

Відомий український хореограф Влад Яма, ошелешив фанів архівними фото на якому позував з бабусею. Крім того, у артиста є волосся та густі брови.

Так, популярний український хореограф Влад Яма поділився з шанувальниками знімком з дитинства. На фотографії, яку танцюрист присвятив своїй бабусі у День перемоги, завжди лисий Яма постав з рудим волоссям і досить густими бровами.

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Кадр хореограф опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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