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MARUV вразила мережу новим епатажним образом

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MARUV кардинально змінила образ - фото 1
MARUV кардинально змінила образ / instagram

Відома українська артистка MARUV часто дивує своїх підписників новими відвертими образами і стилями. Цього разу MARUV вирішила змінити імідж кардинально. Нові знімки зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

MARUV вирішила кардинально змінити колір волосся і з брюнетки раптово перетворилася в ефектну блондинку. Свій образ на фото артистка доповнила яскравою-червоною помадою і незвичайною шубою з товстих чорно-білих ниток.

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Фанати відреагували численними компліментами на новий стиль української співачки і написали їй в коментарях, що незвичайний образ красуні дуже до лиця.

MARUV вразила мережу новим епатажним образом - фото 326784

MARUV вразила мережу новим епатажним образом - фото 326785

MARUV вразила мережу новим епатажним образом - фото 326786

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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