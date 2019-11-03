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Мішель Андраде показала гарячі фото з виступу

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Мішель Андраде - фото 1
Мішель Андраде / bigmir

Підопічна Потапа Мішель Андраде збила дихання чоловікам країни! Шанувальники у захваті від краси Мішель.

Популярна співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап (Олексій Потапенко), вже давно полюбилася українцям за гарні пісні і екзотичний образ.

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Красуня часто радує публіку яскравими постами у своєму Instagram, і цей раз не став винятком – Мішель показала кадри зі свого виступу.

На сцену 22-річна зірка вийшла в спокусливому темному вбранні, воно складається з коротеньких шкіряних шортиків і цікавої туніки зі шкіряними рукавами і оборкою внизу, а на грудях видно павутинний принт. Волосся Мішель зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж. Дівчина не підписала свої фото, залишила лише емодзі у вигляді чортика, а фанати почали активно коментувати публікацію співачки.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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