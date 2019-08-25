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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Влад Яма викликав ажіотаж в мережі ефектним кадром з дружиною

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Влад Яма - фото 1
Влад Яма / instagram

Вже сьогодні, 25 серпня на каналі 1+1 стартує новий сезон популярного танцювального шоу Танці з зірками. Перед першим ефіром хвилюються не лише учасники, а й зіркові судді. Влад Яма зізнався в цьому на своїй сторінці в Instagram.

Український хореограф Влад Яма опублікував ніжний знімок зі своєю дружиною Ліліаною, на якому вони позували у стильних нарядах в світлих тонах. Яма обрав штани і піджак у клітинку, а його дружина – одягнула ефектний комбінезон. В одній руці суддя шоу тримає блискучий дискобол.

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Кадр викликав справжній ажіотаж серед підписників танцюриста, які засипали чарівну пару компліментами і відзначили, що його дружина – справжня красуня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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