Влад Яма став героєм стильної фотосесії

Результат фотосесії – низка знімків, на яких Яма позуємо в модних речах сезону осінь-зима 2018-19.

Танцюрист, ведучий і один з членів журі Танців із зірками Влад Яма спробував себе у новій ролі. На цей раз Яма виступив у якості моделі під час стильної фотосесії для чоловічого глянцю XXL-Україна.

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Так, Яма приміряв стильний в цьому сезоні тренч пісочного кольору, ділові костюми, жакети і світшоти. Відповідні знімки з'явилися на instagram-сторінках Ями, а також фотографа Олега Фенікса.

Але у себе на сторінці танцюрист опублікував лише одне фото, на якому він позує в тренчі.

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