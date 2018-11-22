Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Влад Яма став героєм стильної фотосесії

  • 37
Влад Яма - фото 1
Влад Яма / Instagram

Результат фотосесії – низка знімків, на яких Яма позуємо в модних речах сезону осінь-зима 2018-19.

Танцюрист, ведучий і один з членів журі Танців із зірками Влад Яма спробував себе у новій ролі. На цей раз Яма виступив у якості моделі під час стильної фотосесії для чоловічого глянцю XXL-Україна.

І ще: Влад Яма вразив осінньою фотосесією з дружиною

Так, Яма приміряв стильний в цьому сезоні тренч пісочного кольору, ділові костюми, жакети і світшоти. Відповідні знімки з'явилися на instagram-сторінках Ями, а також фотографа Олега Фенікса.

Але у себе на сторінці танцюрист опублікував лише одне фото, на якому він позує в тренчі.

Читайте також: Леся Нікітюк потролила суддів Танців з зірками: кумедне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5870
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1441
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Фото