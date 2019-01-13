Влад Яма показав знімки романтичного відпочинку

Танцюрист Влад Яма поділився милими знімками в компанії своєї дружини Ліліани.

На фотографії, яка з'явилася в акаунті Влада Ями, він позує разом із дружиною і хвалиться поїздкою в американський Нью-Йорк.

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На знімку парочка позує в теплому одязі на прогулянці у всесвітньо відомому нью-йоркському Центральному парку. Мабуть, в цьому американському місті холодно, як і в Києві, оскільки танцюрист і його дружина одягнені в куртки і шапки. А ось снігу там не видно.

Парочка стоїть на містку біля озера, на якому плавають качки, а вдалині видніються хмарочоси. "Central Park. Вперше Нью-Йорк", – коротко написав Влад. А шанувальники не змусили на себе чекати і почали активно обговорювати нову публікацію на сторінці Ями.

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