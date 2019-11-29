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Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною

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Влад Яма і Ліліана - фото 1
Влад Яма і Ліліана

Хореограф і суддя Танців із зірками 2019 Влад Яма і його дружина Ліліана - одна з найкрасивіших і ефектних пар українського шоу-бізнесу. Подружжя знялося в чуттєвій спільній фотосесії. Зіркова пара позувала в стильних і відвертих образах.

Перед фотооб'єктивом закохана пара Влада Ями та Ліліани постала в трьох стильних образах. Так, дружина хореографа приміряла шкіряний топ кавового відтінку разом з пишною спідницею. Влад же приміряв бежевий джемпер і класичні джинси.

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Також ефектна пара показала й більш відвертий та сексуальний образ, позуючи в білих сорочках і пристрасно обіймаючи один одного. На одному фото Влад і зовсім постав з оголеним торсом.

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370903

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370904

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370905

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370906

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370907

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370908

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370910

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370909

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370911

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370912

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370913

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370914

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370915

Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною - фото 370916

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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