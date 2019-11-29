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Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною
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Хореограф і суддя Танців із зірками 2019 Влад Яма і його дружина Ліліана - одна з найкрасивіших і ефектних пар українського шоу-бізнесу. Подружжя знялося в чуттєвій спільній фотосесії. Зіркова пара позувала в стильних і відвертих образах.
Перед фотооб'єктивом закохана пара Влада Ями та Ліліани постала в трьох стильних образах. Так, дружина хореографа приміряла шкіряний топ кавового відтінку разом з пишною спідницею. Влад же приміряв бежевий джемпер і класичні джинси.
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Також ефектна пара показала й більш відвертий та сексуальний образ, позуючи в білих сорочках і пристрасно обіймаючи один одного. На одному фото Влад і зовсім постав з оголеним торсом.
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