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Екстравагантний образ Насті Каменських викликав суперечки в мережі
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Сексуальна українська співачка Настя Каменських спантеличила фанатів новим незвичайним образом. Багатьом шанувальникам зірки наряд не сподобався і знімок активно обговорюють в Instagram.
Так, на свіжому фото Каменських позує в чорній напівпрозорій блузі з відвертим декольте і оголеними плечима. Співачка зібрала волосся у високий пучок і доповнила образ чорним лаком для нігтів та мереживним чорним чокером.
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Проте увагу шанувальників привернула чорна об'ємна напівпрозора маска-окуляри на обличчі зірки. І думки користувачів про наряд красуні розділилися. Хтось назвав його розкішним і сміливим, інші ж відзначили, що він "зійде" для фільму жахів.
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