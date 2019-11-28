Екстравагантний образ Насті Каменських викликав суперечки в мережі

Сексуальна українська співачка Настя Каменських спантеличила фанатів новим незвичайним образом. Багатьом шанувальникам зірки наряд не сподобався і знімок активно обговорюють в Instagram.

Так, на свіжому фото Каменських позує в чорній напівпрозорій блузі з відвертим декольте і оголеними плечима. Співачка зібрала волосся у високий пучок і доповнила образ чорним лаком для нігтів та мереживним чорним чокером.

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Проте увагу шанувальників привернула чорна об'ємна напівпрозора маска-окуляри на обличчі зірки. І думки користувачів про наряд красуні розділилися. Хтось назвав його розкішним і сміливим, інші ж відзначили, що він "зійде" для фільму жахів.

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