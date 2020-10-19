В Іспанії затримали автоблогера, який розігнався до шаленої швидкості

Поліція Мадрида затримала автоблогера, який заради контенту розігнався на окружній дорозі столиці Іспанії до 233 км/год, У нього понад 2 мільйони підписників на Youtube-каналі.

Блогер спеціалізується на автомобільній тематиці і випробуваннях машин. Елітне авто, на якому їхав чоловік, позичив у одного з підписників. Назву Youtube-каналу і особистість затриманого поліція не розкриває, але зазначає, що скандальне відео через чотири дні після публікації зібрало 1,3 мільйона переглядів.

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"Заарештовано Youtube-блогера, який знявся за кермом авто на швидкості 233 км/год, на дорозі Мадрида, де обмеження швидкості складає 80 км/год. Розслідування почалося після відповідного повідомлення на ім'я громадянами на поштову скриньку", – повідомляє поліція.

Згідно з кримінальним законодавством країни, подібне перевищення швидкості може каратися штрафом, громадськими роботами до 90 днів або до 6 місяців позбавлення волі, на додаток до позбавлення водійських прав на термін від 1 до 4 років.

DETENIDO un #YouTuber que se grabó conduciendo a 233 km/h en una vía de servicio de #Madrid limitada a 80



Cuenta con + de 2 mill. de seguidores



La investigación se inició gracias a un mensaje recibido a través del correo de atención al ciudadano redesabiertas@policia.es pic.twitter.com/UgatfoQJCd — Policía Nacional (@policia) October 17, 2020

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