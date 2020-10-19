Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Василь Ломаченко

В Іспанії затримали автоблогера, який розігнався до шаленої швидкості

  • 48
В Іспанії затримали автоблогера, який розігнався до шаленої швидкості - фото 1

Поліція Мадрида затримала автоблогера, який заради контенту розігнався на окружній дорозі столиці Іспанії до 233 км/год, У нього понад 2 мільйони підписників на Youtube-каналі.

Блогер спеціалізується на автомобільній тематиці і випробуваннях машин. Елітне авто, на якому їхав чоловік, позичив у одного з підписників. Назву Youtube-каналу і особистість затриманого поліція не розкриває, але зазначає, що скандальне відео через чотири дні після публікації зібрало 1,3 мільйона переглядів.

І ще: Водій пролетів по зустрічній смузі з перевищенням швидкості на 126 км/год: відео

"Заарештовано Youtube-блогера, який знявся за кермом авто на швидкості 233 км/год, на дорозі Мадрида, де обмеження швидкості складає 80 км/год. Розслідування почалося після відповідного повідомлення на ім'я громадянами на поштову скриньку", – повідомляє поліція.

Згідно з кримінальним законодавством країни, подібне перевищення швидкості може каратися штрафом, громадськими роботами до 90 днів або до 6 місяців позбавлення волі, на додаток до позбавлення водійських прав на термін від 1 до 4 років.

Читайте також: Bentley створили суперкар Flying Spur зі швидкістю до 318 км/год

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 5138
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 2977
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2588256
Загрузка...
Новини