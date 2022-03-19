Вкради танк окупанта: з'явилась онлайн-гра з українським трактором – відео

Напад російських військових показав, що український народ неможливо перемогти. Тому не дивно, що вже з'явилась онлайн-гра, у якій потрібно на тракторі вкрасти якомога більше танків окупантів.

В мережі все більшає новин про мужніх та неймовірно сміливих українців, які голими руками зупиняють окупантів. Ну і кількість ворожих танків на рахунку в українських трактористів можна збільшити тепер не тільки у реальному житті. В мережі з'явилась онлайн-гра Farmers Stealing Tanks, яка дає таку можливість кожному охочому.

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Суть гри доволі проста: фермер на тракторі має викрасти якомога більше російських танків.

Натхненний сміливими людьми в Україні, я створив Farmers Stealing Tanks. У грі – фермер непереможний, а ворожі танки жахливо некомпетентні. Це, на мій погляд, відображає реальність, – пояснює автор.

Зіграти у Farmers Stealing Tanks можна тут. І для цього не потрібно нічого купувати, достатньо мати гаджет та доступ до інтернету. Також на сторінці можна пожертвувати кошти у благодійний фонд підтримки українських дітей.

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