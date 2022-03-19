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війна

Яку інформацію про українську армію не можна поширювати

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Що українцям не можна постити в соцмережах - фото 1
Що українцям не можна постити в соцмережах / Sergey Zolkin on Unsplash

Під час воєнного стану через вторгнення російських військових у мережі стало більше інформації, яка може не лише врятувати життя, а й зашкодити. Тому пояснюємо, що не варто поширювати в інтернеті за жодних умов.

У цей час в мережі варто обережно ставитись не тільки до фейків, а й до інформації, яка може допомогти російським окупантам. Тому студія онлайн-освіти EdEra склала список тем щодо нашої армії, які не можна поширювати за будь-яких умов.

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Яку інформацію про українську армію не можна поширювати:

  • Назви частин та підрозділів, а також розміщення;
  • Кількість військових у частинах та підрозділах;
  • Кількість озброєння та техніки, а також їхні стан та місце зберігання;
  • Дані про зброю, яку надають партнери;
  • Операції, які проводять або планують;
  • Дані про систему охорони та оборони військових частин;
  • Переміщення та розгортання військ (назви, кількість, маршрути);
  • Порядок залучення військових сил та засобів озброєння;
  • Збір розвідувальних даних;
  • Військові частини та їхню тактику, методи дій;
  • Унікальні операції та спосіб їх виконання.

Інформаційна війна – це теж фронт, тому не надавайте ворогу зайвої інформації, – наголошують у повідомленні.

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