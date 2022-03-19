Яку інформацію про українську армію не можна поширювати

Що українцям не можна постити в соцмережах / Sergey Zolkin on Unsplash

Під час воєнного стану через вторгнення російських військових у мережі стало більше інформації, яка може не лише врятувати життя, а й зашкодити. Тому пояснюємо, що не варто поширювати в інтернеті за жодних умов.

У цей час в мережі варто обережно ставитись не тільки до фейків, а й до інформації, яка може допомогти російським окупантам. Тому студія онлайн-освіти EdEra склала список тем щодо нашої армії, які не можна поширювати за будь-яких умов.

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Яку інформацію про українську армію не можна поширювати:

Назви частин та підрозділів, а також розміщення;

Кількість військових у частинах та підрозділах;

Кількість озброєння та техніки, а також їхні стан та місце зберігання;

Дані про зброю, яку надають партнери;

Операції, які проводять або планують;

Дані про систему охорони та оборони військових частин;

Переміщення та розгортання військ (назви, кількість, маршрути);

Порядок залучення військових сил та засобів озброєння;

Збір розвідувальних даних;

Військові частини та їхню тактику, методи дій;

Унікальні операції та спосіб їх виконання.

Інформаційна війна – це теж фронт, тому не надавайте ворогу зайвої інформації, – наголошують у повідомленні.

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