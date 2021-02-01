Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото)

У час пандемії, коли про подорожі з впевненістю можна лише мріяти, пропонуємо зацінити яскраві фото з Гаваїв. Порція натхнення та відпочинку для очей.

Знайомтесь, Джесс Лойтертон (Jess Loiterton) – талановита фотограф та блогерка з Австралії, яка обожнює знімати пейзажі та лайфстайл-кадри. Зараз дівчина працює та мешкає на Гаваях, тож у її профілі в соцмережі Instagram можна побачити чимало сонячних світлин з цього райського місця.

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Кілька років тому Джесс придбала свій перший дрон і відтоді активно займається ще й аерозйомкою, показуючи найцікавіші та найкрасивіші куточки на Гаваях. Тож не дивно, що сьогодні за нею стежать понад 61 тисяча підписників.

Джерело фото: instagram.com/adventures_ofjess

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