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Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото)

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Гаваї з висоти пташиного польоту - фото 1
Гаваї з висоти пташиного польоту / instagram.com/adventures_ofjess

У час пандемії, коли про подорожі з впевненістю можна лише мріяти, пропонуємо зацінити яскраві фото з Гаваїв. Порція натхнення та відпочинку для очей.

Знайомтесь, Джесс Лойтертон (Jess Loiterton) – талановита фотограф та блогерка з Австралії, яка обожнює знімати пейзажі та лайфстайл-кадри. Зараз дівчина працює та мешкає на Гаваях, тож у її профілі в соцмережі Instagram можна побачити чимало сонячних світлин з цього райського місця.

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Кілька років тому Джесс придбала свій перший дрон і відтоді активно займається ще й аерозйомкою, показуючи найцікавіші та найкрасивіші куточки на Гаваях. Тож не дивно, що сьогодні за нею стежать понад 61 тисяча підписників.

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Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445881

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445882

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445883

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445884

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445885

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445886

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445887

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445888

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445889

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445890

Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото) - фото 445891

Джерело фото: instagram.com/adventures_ofjess

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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