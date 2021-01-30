Проявіть креативність: у Новій Зеландії закликають туристів не повторяти за блогерами

Новозеландська державна організація, що відповідає за туристичний імідж країни, закликала мандрівників світу робити небанальні фотографії для соцмереж. Таким чином вона натякає на блогерів, які роблять одні й ті ж кадрі на фоні популярних місць.

У рамках кампанії організація випустила ролик про вигаданий загін "соціального спостереження" (S.O.S. – Social Observation Squad), який бореться проти однотипних фотографій.

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За сюжетом один з його рейнджерів відстежує туристів, які копіюють чужі знімки, і відмовляє їх від цього. Волонтер затримує пару, яка позує з розкинутими руками на популярній туристичній точці Ройс Пік.

"Люди вже бачили це", – каже їм рейнджер і відвозить молодих людей на виноробню, щоб вони розповіли у соцмережах про щось нове.

Далі рейнджеру надходить терміновий виклик – хтось фотографується в лавандових полях. Волонтер мчить до місця, але нікого не застає там. Знайти йому вдалося тільки сам знімок у стилі "Слідуй за мною" (модель стоїть спиною до фотографа, тримає його за руку і веде його вперед). Рейнджер засмучується, скаржиться на чергове банальне фото та просить людей не "подорожувати під соціальним впливом".

Відео опублікували на честь конкурсу мандрівників, який наближається до завершення – фінал відбудеться у лютому цього року. За умовами змагання організація подарує ваучер на 500 новозеландських доларів тому, хто зробить найоригінальніше туристичне фото. Однак у компанії відзначили, що більшість надісланих "оригінальних" знімків просто копіюють один одного.

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