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Проявіть креативність: у Новій Зеландії закликають туристів не повторяти за блогерами
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Новозеландська державна організація, що відповідає за туристичний імідж країни, закликала мандрівників світу робити небанальні фотографії для соцмереж. Таким чином вона натякає на блогерів, які роблять одні й ті ж кадрі на фоні популярних місць.
У рамках кампанії організація випустила ролик про вигаданий загін "соціального спостереження" (S.O.S. – Social Observation Squad), який бореться проти однотипних фотографій.
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За сюжетом один з його рейнджерів відстежує туристів, які копіюють чужі знімки, і відмовляє їх від цього. Волонтер затримує пару, яка позує з розкинутими руками на популярній туристичній точці Ройс Пік.
"Люди вже бачили це", – каже їм рейнджер і відвозить молодих людей на виноробню, щоб вони розповіли у соцмережах про щось нове.
Далі рейнджеру надходить терміновий виклик – хтось фотографується в лавандових полях. Волонтер мчить до місця, але нікого не застає там. Знайти йому вдалося тільки сам знімок у стилі "Слідуй за мною" (модель стоїть спиною до фотографа, тримає його за руку і веде його вперед). Рейнджер засмучується, скаржиться на чергове банальне фото та просить людей не "подорожувати під соціальним впливом".
Відео опублікували на честь конкурсу мандрівників, який наближається до завершення – фінал відбудеться у лютому цього року. За умовами змагання організація подарує ваучер на 500 новозеландських доларів тому, хто зробить найоригінальніше туристичне фото. Однак у компанії відзначили, що більшість надісланих "оригінальних" знімків просто копіюють один одного.
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