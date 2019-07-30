Візуальні маніпуляції: цей фотограф руйнує уявлення про звичайні речі

Канадський фотограф створює деконструкцію реальності на своїх знимках. Він переосмислює індустріальні пейзажі за допомогою візуальних маніпуляцій. Дивіться, як виглядають його фотороботи.

Алекс Лисаковскі – канадський фотограф з провінції Онтаріо. У своїх роботах митець досліджує індустріальну архітектуру, структуру в пейзажі та фотографічні маніпуляції.

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Алекс Лисаковскі назвав свій проєкт, присвячений розширенню звичного візуального ландшафту, Antistructure – "антиструктура". Фотограф зазначає, що його цікавить зв'язок між сьогоденням і минулим, а також схильність до наполегливого ​​технічного і концептуального прогресу в громадському просторі.

Я створюю зображення з сюрреалістичним і надприродною структурною взаємодією всередині банального навколишнього пейзажу, які вислизають в перехідний простір між реальністю та вигадкою, але водночас зберігають реалізм у своїй атмосфері – так описує фотограф власний стиль на своєму сайті.

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