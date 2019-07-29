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Реперка alyona alyona здивувала мережу архівним фото з дитинства

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Реперка alyona alyona - фото 1
Реперка alyona alyona / instagram

Популярна українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona останнім часом не часто радувала шанувальників новими знімками, однак її останнє фото викликало бурхливі обговорення. Що й не дивно, адже артистка показала, як вона виглядала в юні роки – проте зробила це з інтригою.

28-річна Олена опублікувала архівне фото, на якому вона зображена в дитинстві разом зі своїми друзями. При цьому реперка не вказала, хто з дітей на знімку вона, а запропонувала фанатам вгадати. Також вона не повідомила і свій вік на фото.

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"Ну що, вгадайте, де я та скільки мені років", – прокоментувала хитра Аlyona Аlyona. Відзначимо, що на знімку – п'ятеро дітей різного віку, один хлопчик і чотири дівчинки.

Думки підписників розділилися, проте більшість все ж припустили, що на знімку Олена – дівчинка в блакитній футболці і їй від 8 до 12 років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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