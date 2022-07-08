Візовий режим з РФ: скільки росіян подали заявку на українську візу

З 1 липня в Україні офіційно скасовано безвізовий режим з Росією. Тож громадяни РФ можуть потрапити в нашу країну лише після отримання візи та надання всіх необхідних документів. Скільки ж охочих назбиралось за тиждень - читайте далі.

В Україні з 1 липня заборонили спрощений в'їзд для громадян РФ. Тепер, щоб отримати можливість побувати в нашій країні, росіянам потрібно мати перелік документів, серед яких віза, запрошення та документи людини, яка запрошує. І за тиждень існування нового режиму статистика запитів доволі красномовна, повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

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Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи, – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

З 1 липня Міністерство закордонних справ та посольства України в різних країнах отримали понад 100 дзвінків від росіян. Але вони стосувались лише пояснення нових правил в'їзду, а от заявок на візу так і не надійшло.

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