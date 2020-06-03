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Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня: нові правила
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Понад 2 місяці візові центри в Україні були зачинені через карантин, проте з 3 червня вони відновлюють свою роботу в звичному режимі з деякими нововведеннями. Розповідаємо, як тепер оформити документи для роботи за кордоном.
Потрапити на прийом у візовий центр українці зможуть лише ті особи, які попередньо зареєструвалися на візит. У разі запізнення – ваш візит буде скасований.
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При вході до приміщення працівники центру вимірюють відвідувачам температуру, пропонують дезінфікувати руки та закликають дотримуватись дистанції у 2 метри. При цьому кожен відвідувач повинен бути в масці, у рукавичках, а також мати при собі власну ручку для підписання документів.
Заяву на візу, її складові та будь-який інший документ не можна подавати у пластиковому файлі (це не стосується заламінованих документів).
У Візовому центрі Польщі наголошують, що Пункти прийому візових анкет (ППВА) запрацювали в усіх містах, окрім Рівного. Подача документів у ППВА для всіх візових категорій (національна віза – тип Д, віза Шенген – тип С) відбувається виключно згідно з попередньою реєстрацією або через послугу подачі документів "Новою Поштою" у випадку подачі документів на національну візу.
Відділення банків уже розпочали прийом платежів сервісного збору на візу: Кредобанк та Ідея банк – з 2 червня 2020 року, ПриватБанк – з 5 червня 2020.
Подача документів на отримання дозволу Місцевого прикордонного руху (картки МПР) наразі недоступна.
Отримати паспорт у Візовому центрі можна виключно при попередній реєстрації або замовивши послугу кур’єрської доставки паспорта на відділення "Нової пошти".
У соцмережах пишуть, що під банками, де можна оплатити сервісний збір, уже вишикувались черги заробітчан. Вони діляться, що під час карантину витратили свої заощадження та планують якомога швидше поїхати на закордон, зокрема, на сезонні роботи в Польщу.
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