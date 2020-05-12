Визначні пам'ятки Копенгагена перетворили на дитячі садки

Карантин став причиною того, що людям довелося дотримуватися соціальної дистанції. Через це низку навчальних закладів по всьому світу закрили. У Копенгагені ж знайшли вихід з ситуації: дитячі садочки облаштували у визначних пам'ятках міста.

Для дітей, які відвідують дитячі садки в Копенгагені, будні відтепер стали значно цікавішими і яскравішими. Тепер їх заняття проходять у парку Тіволі – одному з найстаріших і найбільш відвідуваних парків розваг в Європі – і на території інших міських визначних пам'яток.

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Уряд Данії нещодавно оголосив, що діти у віці до 11 років можуть повернутися до дитячих садочків і шкіл. Звичайно, місцева влада подбала і про те, щоб надати дітям більше місця для соціального дистанціювання. Особливу увагу приділили організації навчання на свіжому повітрі.

Простір для дитячих садків надали також зоопарк Копенгагена, Національний музей Данії і футбольний стадіон ФК Копенгаген.

Головні умови соціального дистанціювання у дитячих садах Данії – надати кожній дитині особистий простір площею не менше одного квадратного метра і, якщо є можливість, проводити заняття поза приміщеннями.

Діти, яким пощастило проводити будні дні у парку Тіволі, користуються під час занять ігровим майданчиком Rasmus Klump і замком Андерсена.

"Ми раді, що можемо допомогти, і ми звикли до дітей, – розповів директор парку Ларс Лібст. – У нас є місце і низка приміщень, які наразі не використовуються. Звичайно, ми з нетерпінням чекаємо відкриття атракціонів для інших гостей, але водночас дуже приємно, що ми як парк розваг, все ще можемо подарувати дітям хороший день".

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