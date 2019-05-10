Визначилися фіналісти Ліги Європи: коли відбудеться фінал

У фіналі Ліги Європи зустрінуться дві команди з Лондона – Арсенал і Челсі. У півфіналах Арсенал пройшов Валенсію, а Челсі виявився сильнішим за Айнтрахт. Дізнайтеся, коли дивитися грандіозний фінал!

9 травня відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги Європи між Валенсією і Арсеналом. Перший матч у Лондоні завершився перемогою "канонірів" (3:1), а тому іспанцям необхідно було атакувати і забивати.

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Однак, лондонці не втратили шанс пробитися у фінал і виграли з рахунком 2:4 (7:3 за підсумком двох матчів).

А от у другому півфіналі ЛЄ відбулася справжня драма. Перший матч у Німеччині між Челсі і Айнтрахтом завершився внічию 1:1. З таким же рахунком команди зіграли і в Англії після того, як точними ударами відзначилися Рубен Лофтус-Чік і Лука Йович. В овертаймах голів не було, а тому все вирішувалося в серії пенальті, в якій переміг Челсі з рахунком 4:3.

У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку Арсенал і Челсі зіграють у рамках лондонського дербі.

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