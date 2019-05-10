Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Визначилися фіналісти Ліги Європи: коли відбудеться фінал

  • 84
Коли відбудеться фінал Ліги Європи - фото 1
Коли відбудеться фінал Ліги Європи / twitter

У фіналі Ліги Європи зустрінуться дві команди з Лондона – Арсенал і Челсі. У півфіналах Арсенал пройшов Валенсію, а Челсі виявився сильнішим за Айнтрахт. Дізнайтеся, коли дивитися грандіозний фінал!

9 травня відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги Європи між Валенсією і Арсеналом. Перший матч у Лондоні завершився перемогою "канонірів" (3:1), а тому іспанцям необхідно було атакувати і забивати.

І ще: Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів: коли дивитися фінал

Однак, лондонці не втратили шанс пробитися у фінал і виграли з рахунком 2:4 (7:3 за підсумком двох матчів).

А от у другому півфіналі ЛЄ відбулася справжня драма. Перший матч у Німеччині між Челсі і Айнтрахтом завершився внічию 1:1. З таким же рахунком команди зіграли і в Англії після того, як точними ударами відзначилися Рубен Лофтус-Чік і Лука Йович. В овертаймах голів не було, а тому все вирішувалося в серії пенальті, в якій переміг Челсі з рахунком 4:3.

У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку Арсенал і Челсі зіграють у рамках лондонського дербі.

Читайте також: Де Динамо, де? Шахтар запустив іронічний флешмоб

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 761
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 540
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1455714
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт