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Де Динамо, де? Шахтар запустив іронічний флешмоб

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У відповідь кияни запустили свій флешмоб - фото 1
У відповідь кияни запустили свій флешмоб / Google News

Донецький Шахтар запустив спеціальний конкурс до 10-річчя перемоги над Динамо в півфіналі Кубка УЄФА.

"Гірники" запустили флешмоб, у якому запропонували вболівальникам повторити знамениту фразу бразильця Жадсона "Де Динамо, де?".

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Переможці конкурсу отримають одну з 10 карток з автографом Жадсона, які він підписав у Бразилії.

У відповідь кияни запустили свій флешмоб "Динамо у серці". Для участі необхідно поділитися власними фотографіями з емблемою клубу і зібрати найбільшу кількість лайків. Переможці отримають м'яч з автографами гравців клубу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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