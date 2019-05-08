Де Динамо, де? Шахтар запустив іронічний флешмоб

Донецький Шахтар запустив спеціальний конкурс до 10-річчя перемоги над Динамо в півфіналі Кубка УЄФА.

"Гірники" запустили флешмоб, у якому запропонували вболівальникам повторити знамениту фразу бразильця Жадсона "Де Динамо, де?".

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Переможці конкурсу отримають одну з 10 карток з автографом Жадсона, які він підписав у Бразилії.

«Где «Динамо», где?» day! К 10-летию победы «Шахтера» над «Динамо» в полуфинале Кубка УЕФА объявляем конкурс для болельщиков «горняков». pic.twitter.com/cMeAQMWfHA — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 травня 2019 р.

У відповідь кияни запустили свій флешмоб "Динамо у серці". Для участі необхідно поділитися власними фотографіями з емблемою клубу і зібрати найбільшу кількість лайків. Переможці отримають м'яч з автографами гравців клубу.

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