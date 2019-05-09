Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів: коли дивитися фінал

Англійські Ліверпуль і Тоттенхем зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. "Шпори", завдяки хет-трику Лукаса Моури, пройшли Аякс у півфіналі ЛЧ.

8 травня відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів, в якому Аякс приймав Тоттенхем на "Йохан Кройфф Арені". Матч в Лондоні завершився перемогою амстердамців з рахунком 0:1, а тому англійцям потрібно було атакувати і забивати.

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Перший тайм виграли голландці, завдяки голам Маттейса де Лігта і Хакіма Зійеха. Здавалося, Аякс без проблем пройде в фінал ЛЧ, але "шпори" зробили неймовірне. На початку другого тайму Лукас Моура оформив дубль і повернув інтригу матчу. Лише один гол виводив Тоттенхем у фінал. І це сталося! Вже на 6-й доданій хвилині Моура оформив хет-трик! Так Тоттенхем вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Грандіозний фінал відбудеться 1 червня в Мадриді

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