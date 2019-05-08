Ліверпуль – Барселона: відео голів і огляд матчу ЛЧ

Ліверпуль розгромив Барселону у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів з рахунком 4:0 і вийшов у фінал після того, як програв у першій грі з рахунком 0:3. Дивіться відео голів на найкращі моменти запеклого поєдинку на Радіо МАКСИМУМ!

Такі матчі входять в історію світового футболу. Ліверпуль забив Барселоні чотири м'ячі і вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Англійський клуб відігрався після гостьової розгромної поразки, коли в першому півфіналі Барселона виграла у команди червоних з рахунком 3:0.

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Ліверпуль – Барселона: відео голів

Ліверпуль відкриває рахунок уже на 7-й хвилині матчу. Після удару Хендерсона тер Штеген відбив м'яч перед собою, а Орігі в цей час виявився першим на добиванні. Рахунок – 1:0!

Відео голу Орігі (Ліверпуль):

На 54 хвилині Ліверпуль подвоює свою перемогу! Простріл Александера-Арнольда знайшов в чужий штрафний Вейналдума, який ударом в дотик пробив тер Штегена! Рахунок – 2:0!

Відео голу Вейналдума (Ліверпуль):

І уже на 56 хвилині Вейналдум забиває ще один гол! Ліверпуль зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей після подачі з лівого флангу, коли півзахисник відреагував на подачу і пробив ударом головою! Рахунок – 3:0!

Відео голу Вейналдума (Ліверпуль):

На 79-й хвилині поєдинку Орігі забиває четвертий м'яч у ворота суперників. Барселона втратила пильність при обороні своїх воріт, коли Ліверпуль грав кутовий: хитрий пас Александера-Арнольда знайшов в чужий штрафній бельгійця, а той пробив точно у ворота!

Відео голу Орігі (Ліверпуль):

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