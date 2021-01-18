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Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв

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Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв - фото 1

За минулий рік в Україні було зареєстровано близько 440 тисяч легкових автомобілів, велика частина яких були сірого кольору.

Отже, за підсумками 2020 року, в Україну ввезли 353,4 тисячі вживаних іномарок. Серед них домінуючим виявився сірий колір. За оцінкою аналітиків, в різні відтінки сірого були пофарбовані 38% ввезених авто, а лідером став Renault Megane.

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Серед 85,5 тисяч покупців, які вважали за краще придбати новий автомобіль, з усієї палітри кольорів сірий вибрали близько 26% покупців. Найпопулярнішим із них став кросовер Toyota RAV4.

Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв - фото 443631

Серед нових легкових автомобілів найпоширенішим кольором став білий. Кожен третій новий автомобіль, який отримав українські номери у 2020 році, був пофарбований в цей колір. Найчастіше білий вибирали кросовер Renault Duster. Серед старих іномарок білі машини зайняли третє місце з результатом 14%. А найбільшу кількість симпатій українців в цьому кольорі завоював Volkswagen Passat.

Близько 25% ввезених б/у машин були чорними. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Passat. Чорний вибрали і 15% покупців нових машин, а найзатребуванішим він був для позашляховика Toyota Land Cruiser Prado.

На четвертому місці як в сегменті нових (9%), так і старих (12%) іномарок – синій колір. У першому випадку в лідери вийшов Kia Sportage, а серед машин б/у – VW Golf.

П'яте місце переваг українських автолюбителів розділили між собою червоний і коричневий кольори. Перший домінував в сегменті старих машин (6%), а найчастіше в такому кольорі вибирали Renault Megane. Коричневий вважали за краще 7% покупців нових авто, а найбільшою популярністю в цьому кольорі користувався Renault Duster.

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Джерело: ukrautoprom
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