На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв
-
- 8
За минулий рік в Україні було зареєстровано близько 440 тисяч легкових автомобілів, велика частина яких були сірого кольору.
Отже, за підсумками 2020 року, в Україну ввезли 353,4 тисячі вживаних іномарок. Серед них домінуючим виявився сірий колір. За оцінкою аналітиків, в різні відтінки сірого були пофарбовані 38% ввезених авто, а лідером став Renault Megane.
І ще: Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
Серед 85,5 тисяч покупців, які вважали за краще придбати новий автомобіль, з усієї палітри кольорів сірий вибрали близько 26% покупців. Найпопулярнішим із них став кросовер Toyota RAV4.
Серед нових легкових автомобілів найпоширенішим кольором став білий. Кожен третій новий автомобіль, який отримав українські номери у 2020 році, був пофарбований в цей колір. Найчастіше білий вибирали кросовер Renault Duster. Серед старих іномарок білі машини зайняли третє місце з результатом 14%. А найбільшу кількість симпатій українців в цьому кольорі завоював Volkswagen Passat.
Близько 25% ввезених б/у машин були чорними. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Passat. Чорний вибрали і 15% покупців нових машин, а найзатребуванішим він був для позашляховика Toyota Land Cruiser Prado.
На четвертому місці як в сегменті нових (9%), так і старих (12%) іномарок – синій колір. У першому випадку в лідери вийшов Kia Sportage, а серед машин б/у – VW Golf.
П'яте місце переваг українських автолюбителів розділили між собою червоний і коричневий кольори. Перший домінував в сегменті старих машин (6%), а найчастіше в такому кольорі вибирали Renault Megane. Коричневий вважали за краще 7% покупців нових авто, а найбільшою популярністю в цьому кольорі користувався Renault Duster.
Читайте також: Kia розкрила дату прем'єри нового Sportage
-
12:46Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
11:51Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку: фото
-
11:40Картинки з Водохрещем 2021: відкритки, листівки і фото з Йорданом
-
11:30Привітання на Водохреще: віншування на Йордан для дітей і дорослих у віршах
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:00Які страви треба готувати на другий Святий вечір: прості рецепти
-
10:50Голодна кутя і меню на Другий Святий вечір: рецепти приготування страв
-
10:22Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото
-
09:49У Prada показали першу чоловічу колекцію
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
08:50Сильвестр Сталлоне поділився рідкісним знімком з дружиною і трьома дочками
-
08:24Дослідники з'ясували, у котрі години сняться найдивніші сни
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:15Коти, які зламались: епічні фото, які розвеселять до сліз
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
21:2518 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Авто Дональда Трампа пустять з молотка за шаленою ціною
-
20:24Футболіст донецького Олімпіка пофарбував волосся у сміливий колір: фото
-
19:53У Epic Games Store безкоштовно роздають святкове видання Star Wars Battlefront 2
-
19:25Названа причина перезапуску серіалу Секс і місто
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
18:22Гороскоп на 18 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня
- 16 січня
-
21:18Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
- 15 січня
-
22:00Пісні на вірші Івана Франка у сучасному виконанні: ТОП 30 інтерпретацій поезії Каменяра
-
19:12На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
-
17:23Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт
-
14:13Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо
-
11:53Що робити, якщо відмовили в обслуговуванні українською: інструкцію від мовного омбудсмена
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня
-
07:17Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця
- 14 січня
-
21:442 прості поради, які допоможуть встигати значно більше
-
18:24Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня