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Kia розкрила дату прем'єри нового Sportage
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Компанія Kia провела онлайн-презентацію, в ході якої розкрила подробиці довгострокової стратегії розвитку, а також підтвердила термін прем'єри Sportage четвертого покоління.
Глобальну версію кросовера покажуть в першій половині 2021 року. Kia Sportage мав дебютувати ще минулого року, проте дату перенесли на весну 2021 року, а потім і зовсім на середину року.
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Інсайдери пов'язали перенесення з розбіжностями між дизайнерами Kia і керівництвом Hyundai Motor Group, які привели до відставки шеф-дизайнера Люка Донкервольке. Крім цього, голова групи Ий-сун Чунга навідріз відмовився прискорювати процес розробки і наполіг на зміні термінів, щоб виграти час і встигнути підготувати продукт "бездоганної якості".
В результаті тестовий прототип Sportage вперше помітили на дорозі тільки влітку 2020 року, а в листопаді Kia вивела закамуфльований кросовер на Нюрбургрінг для доведення шасі.
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