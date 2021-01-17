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Kia розкрила дату прем'єри нового Sportage

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Kia Sportage - фото 1
Kia Sportage / naavtotrasse

Компанія Kia провела онлайн-презентацію, в ході якої розкрила подробиці довгострокової стратегії розвитку, а також підтвердила термін прем'єри Sportage четвертого покоління.

Глобальну версію кросовера покажуть в першій половині 2021 року. Kia Sportage мав дебютувати ще минулого року, проте дату перенесли на весну 2021 року, а потім і зовсім на середину року.

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Інсайдери пов'язали перенесення з розбіжностями між дизайнерами Kia і керівництвом Hyundai Motor Group, які привели до відставки шеф-дизайнера Люка Донкервольке. Крім цього, голова групи Ий-сун Чунга навідріз відмовився прискорювати процес розробки і наполіг на зміні термінів, щоб виграти час і встигнути підготувати продукт "бездоганної якості".

В результаті тестовий прототип Sportage вперше помітили на дорозі тільки влітку 2020 року, а в листопаді Kia вивела закамуфльований кросовер на Нюрбургрінг для доведення шасі.

Kia розкрила дату прем'єри нового Sportage - фото 443423

Kia розкрила дату прем'єри нового Sportage - фото 443424

Це цікаво: Kia Sportage 2021 вперше показали наживо

Джерело: biz.liga
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