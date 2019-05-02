Визначено найкрасивішу купюру року: фото

Для конкурсу було відібрано 15 купюр з 150 нових банкнот, що були випущені у 2018 році. Міжнародне співтовариство банкнот (IBNS) визнало 10 канадських доларів найкрасивішою купюрою 2018 року.

Всього у минулому році в різних країнах світу в обіг надійшло понад 150 нових паперових грошей і тільки 15 купюр були відібрані IBNS.

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Як наголошується в повідомленні IBNS, майже з самого початку в голосуванні перемагала нова вертикально орієнтована 10-доларова банкнота Канади. На одній стороні купюри зображено Віола Десмонд – відома правозахисниця, яка боролася за расову рівність в Канаді. Це перша канадська жінка, яка з'явилася на банкноті (до цього на купюрах були лише британки). На зворотному боці зображено музей прав людини у Вінніпезі.

Розміри нової канадської банкноти – 15,24 см на 7 см. Захисні особливості включають 3D технологію, прозорість, металеві зображення і символи, а також колірні градієнти. У IBNS відзначають, що банкноти, які містять полімери, вже п'ятий рік поспіль отримують нагороди Bank Note of the Year.

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