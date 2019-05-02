Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Визначено найкрасивішу купюру року: фото

  • 58
Визначено найкрасивішу купюру року: фото - фото 1

Для конкурсу було відібрано 15 купюр з 150 нових банкнот, що були випущені у 2018 році. Міжнародне співтовариство банкнот (IBNS) визнало 10 канадських доларів найкрасивішою купюрою 2018 року.

Всього у минулому році в різних країнах світу в обіг надійшло понад 150 нових паперових грошей і тільки 15 купюр були відібрані IBNS.

І ще: Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео

Як наголошується в повідомленні IBNS, майже з самого початку в голосуванні перемагала нова вертикально орієнтована 10-доларова банкнота Канади. На одній стороні купюри зображено Віола Десмонд – відома правозахисниця, яка боролася за расову рівність в Канаді. Це перша канадська жінка, яка з'явилася на банкноті (до цього на купюрах були лише британки). На зворотному боці зображено музей прав людини у Вінніпезі.

Визначено найкрасивішу купюру року: фото - фото 325129
Визначено найкрасивішу купюру року: фото - фото 325130

Розміри нової канадської банкноти – 15,24 см на 7 см. Захисні особливості включають 3D технологію, прозорість, металеві зображення і символи, а також колірні градієнти. У IBNS відзначають, що банкноти, які містять полімери, вже п'ятий рік поспіль отримують нагороди Bank Note of the Year.

Читайте також: В Україні з'явиться нова унікальна монета: фотофакт

Джерело: theibns
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 30 квітня, 17:53
  • 491
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 280
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1434914
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ