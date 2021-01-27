Визначено найбезпечніший автомобіль за результатами краш-тестів

Хетчбек Volkswagen ID.3 визнали найбезпечнішим автомобілем. До такого висновку прийшли за результатами краш-тестів у Euro NCAP.

Volkswagen отримав максимальну п'ятизіркову оцінку за те, що стандартна комплектація ID.3 має дуже безпечну конструкцію і новітні технології активної безпеки. Відзначається, що випробування авто стали жорсткішими, ніж будь-коли. Зокрема, у тесті на лобове зіткнення мобільний прогресивний деформуючий бар'єр (MPDB) замінили на статистичний бар'єр.

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У випробуванні автомобіль і бар'єр для краш-тесту рухаються назустріч один одному зі швидкістю 49 кілометрів на годину. Від удару визначається, яких збитків автомобіль завдає іншому транспортному засобу та його пасажирам під час зіткнення.

Тести тепер також вимірюють вплив на тих, хто перебуває на протилежній від удару стороні. За статистикою, саме ці пасажири входять у 30% загиблих від аварій з бічним зіткненням.

ID.3 став найбезпечнішим автомобілем 2020 року. У краш-тестах він набрав 89% у захисті пасажирів-дітей і 87% у захисті дорослих. Таких показників йому вдалося досягти завдяки передній центральній подушці безпеки, яка не дозволяє людям битися головою один в одного під час бокового удару.

Автомобіль також добре пройшов випробування своїх активних систем безпеки, спрямованих на запобігання зіткнення. У стандартній комплектації він має систему автоматичного екстреного гальмування (AEB), яка здатна запобігати зіткненню в різних ситуаціях, коли ID.3 наближається до інших автомобілів. Це також допомагає уникати велосипедистів і пішоходів, які з'являються збоку і перед машиною.

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