Nissan показала будинок на колесах для віддаленої роботи

Японський автовиробник Nissan представила нову концепцію Caravan NV350 Office Pod. Це справжній офіс на колесах, що включає зручне крісло, стіл і всі інші атрибути, які ми звикли бачити вдома або в офісі, але ніяк не в авто.

Усе більше людей переходять на віддалену роботу. Далеко не у всіх це викликає позитивні емоції, а деяким так і зовсім не вистачає тісного офісу з постійно надокучливими співробітниками. Компанія Nissan вирішила порадувати тих, кому подобається романтика поїздок і ідея роботи на свіжому повітрі.

Це цікаво: У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото

Концепція Caravan NV350 Office Pod має на увазі купівлю офісу на колесах. Усередині фургона розташовується секція з робочим місцем, а перейти від відпочинку до активної праці так само легко, як увімкнути комп'ютер. Підлога має зручне м'яке килимове покриття, а на вікнах закріплені жалюзі, що дозволяють створити потрібну атмосферу. У комплекті йде якісне крісло Herman Miller Cosm і антибактеріальна УФ-лампа.

Для любителів природи передбачені шезлонги та парасолька. Крім того, робоче місце керується через спеціальний додаток, що дозволяє у буквальному сенсі зануритися у природне місце існування. Nissan заявляє, що одним натисканням кнопки можна висунути офісну секцію з задніх дверей.

Caravan NV350 Office Pod значно менший за звичайні будинки на колесах, тому в ньому немає ліжка, умивальника та багатьох інших атрибутів. Про плани комерціалізації нової концепції нічого не відомо.

Читайте також: Покупці Mustang Mach-E ще не отримали свої авто: Ford заявляє про проблеми