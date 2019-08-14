Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Супрун нарешті зустрілась з Зеленським: перші деталі

  • 96
Уляна Супрун зустрілась з Володимиром Зеленським - фото 1
Уляна Супрун зустрілась з Володимиром Зеленським / УНІАН

Глава МОЗ Уляна Супрун поділилась деталями першої зустрічі з новим президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Вона також розповіла, чи планують її залишити на посаді.

В.о. очільника Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун зустрілась з новим главою України Володимиром Зеленським вперше за майже три місяці з моменту його обрання.

Це цікаво: Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)

У цей час медіа та українців хвилювало чи залишиться Супрун на своїй посаді, чи все ж зміни дійдуть і до МОЗ. Перед засіданням Кабміну вона відповіла журналістам на питання, чи були перемовини про продовження роботи на посаді очільника міністерства.

"Була зустріч із Президентом, з людьми з Офісу Президента. Але ми в загальному обговорюємо ідею, щоб трансформація (медицини. Ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала", – наголосила Супрун, додавши, що зустріч пройшла 11 серпня.

Що ж до роботи за нового парламенту вона пояснила, що все залежить від представників партії "Слуга народу" та Офісу Президента, оскільки саме вони формуватимуть новий уряд.

Уляна Супрун зустрілась з Володимиром Зеленським - фото 347720
Уляна Супрун зустрілась з Володимиром Зеленським

Читайте також: З'явилися відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом

Джерело: censor.net.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 545
Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня
  • 12 серпня, 10:26
  • 747
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1683204
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини