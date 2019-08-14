Супрун нарешті зустрілась з Зеленським: перші деталі

Глава МОЗ Уляна Супрун поділилась деталями першої зустрічі з новим президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Вона також розповіла, чи планують її залишити на посаді.

В.о. очільника Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун зустрілась з новим главою України Володимиром Зеленським вперше за майже три місяці з моменту його обрання.

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У цей час медіа та українців хвилювало чи залишиться Супрун на своїй посаді, чи все ж зміни дійдуть і до МОЗ. Перед засіданням Кабміну вона відповіла журналістам на питання, чи були перемовини про продовження роботи на посаді очільника міністерства.

"Була зустріч із Президентом, з людьми з Офісу Президента. Але ми в загальному обговорюємо ідею, щоб трансформація (медицини. – Ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй – зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала", – наголосила Супрун, додавши, що зустріч пройшла 11 серпня.

Що ж до роботи за нового парламенту вона пояснила, що все залежить від представників партії "Слуга народу" та Офісу Президента, оскільки саме вони формуватимуть новий уряд.

Уляна Супрун зустрілась з Володимиром Зеленським

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