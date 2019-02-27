Визначені найкращі сорти чорного чаю

Щоб підібрати для себе ідеальний чайний смак, потрібно дослідити всі поширені сорти чорного чаю.

Найкращі сорти чорного чаю, які отримали всесвітнє визнання, вирощують на території Шрі-Ланки, Індії та Китаю.

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Індійський чай. Найчастіше вирощують для експорту. Два найвідоміших з різновидів чаю – Дарджилінг і Ассам. Для цього чаю має значення де, коли і за яких погодних умовах він був зібраний. Найчастіше на його упаковці можна побачити великий опис. Сьогодні в магазинах можна знайти тільки змінені за складом чаї або зі всілякими смаками, але, якщо ви відвідаєте спеціальний фірмовий магазин, то зможете підібрати саме той чай, який вам до смаку. Чай з невеликого міста Ассам має більш темний відтінок, він з помітним смаком солоду.

Кенійський чай. Відомий своєю міцністю. Незважаючи на те, що за рейтингом йде нижче за Індійський, він один з найкращих на Африканському континенті. Молоко – гарне доповнення до кенійського чаю, воно пом'якшує смак, бо сам по собі він гіркуватий.

Сиккімській чай. Незважаючи на те, що на чайному ринку він з'явився нещодавно, цей чай нічим не поступається Індійському за смаковими і колірними властивостями. За ціною ж він не дорожчий, ніж найкращі сорти чорного чаю.

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